Cgil Umbria in piazza a Perugia e Terni sabato 6 settembre: ‘Fermiamo la barbarie’

Iniziativa a sostegno della Global Sumud Flotilla partita per consegnare aiuti a Gaza. A Perugia alle 11 collegamento con la Flotilla, alle 10 a Terni marcia della pace

Come in tutta Italia, anche a Perugia e Terni sabato 6 settembre si svolgeranno iniziative a sostegno della Global Sumud Flotilla, la vasta flotta civile e non violenta organizzata per consegnare aiuti di prima necessità a Gaza, riaprire i corridoi umanitari e rompere l’assedio che tiene sotto embargo e in isolamento la popolazione palestinese di Gaza.

Così la Cgil Umbria, insieme alle Camere del lavoro di Perugia e Terni, organizza il presidio ‘Fermiamo la barbarie’, alle 11 in piazza Italia a Perugia, dove è previsto anche un collegamento dalla Flotilla, l’incontro con il prefetto di Perugia, Francesco Zito, per presentare le rivendicazioni che la Cgil intende rivolgere al governo e a seguire l’incontro con Fabio Barcaioli, assessore a Pace e Cooperazione internazionale della Regione Umbria; a Terni l’appuntamento è alle 9 in piazzale Briccialdi (ingresso passeggiata lato via Roma), con partenza alle 10 della Marcia per la pace.