Cgil lancia le sue proposte per il nuovo Piano sociosanitario regionale in un incontro a Foligno

L’incontro ospiterà gli interventi dei lavoratori professionisti del settore, medici, infermieri e operatori dei servizi in appalto e una tavola rotonda a cui prenderanno parte la segretaria generale di Cgil Umbria Maria Rita Paggio, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e l’assessora alle politiche sociali del Comune di Perugia Costanza Spera in rappresentanza di Anci. Le conclusioni dell’iniziativa sono affidate alla segretaria nazionale Cgil Daniela Barbaresi.