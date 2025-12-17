Cgil lancia le sue proposte per il nuovo Piano sociosanitario regionale in un incontro a Foligno

L’iniziativa venerdì 19 dicembre alle 10 in sala riunioni ‘Andrea Alesini’ dell’ospedale. Partecipano la segretaria di Cgil Umbria Maria Rita Paggio, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e l’Assessora del Comune di Perugia Costanza Spera in rappresentanza di Anci
‘Verso un nuovo Piano sociosanitario, le proposte della Cgil per rendere esigibile il diritto alla salute’ è l’iniziativa che si svolgerà venerdì 19 dicembre alle 10 nella sala riunioni ‘Andrea Alesini’ dell’Ospedale San Giovanni Battista di Foligno.
L’incontro ospiterà gli interventi dei lavoratori professionisti del settore, medici, infermieri e operatori dei servizi in appalto e una tavola rotonda a cui prenderanno parte la segretaria generale di Cgil Umbria Maria Rita Paggio, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e l’assessora alle politiche sociali del Comune di Perugia Costanza Spera in rappresentanza di Anci. Le conclusioni dell’iniziativa sono affidate alla segretaria nazionale Cgil Daniela Barbaresi.
“Questa nostra iniziativa – anticipano da Cgil – ha l’obiettivo di promuovere un primo confronto sul Piano sociosanitario che la Regione Umbria sta per promulgare. Lo faremo con delle proposte di merito e di metodo per garantire che il percorso di partecipazione a cui sarà sottoposto il Piano nei prossimi mesi venga svolto con efficacia e che il sistema socio sanitario regionale si rafforzi nella sua capacità di offrire risposte ai nuovi bisogni di salute dei cittadini. Questo per rendere effettivo ed esigibile il diritto alla Salute adeguando il sistema ai cambiamenti demografici e ambientali della società, attraverso il rafforzamento del sistema pubblico universalista e dell’integrazione sociosanitaria territoriale”.