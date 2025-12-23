Centro Coordinamento Ternana Clubs e Terni Digital insieme per il Santa Maria: donazioni al reparto Oncologia

Questa mattina il Centro Coordinamento Ternana Clubs Ets e Terni Digital Aps hanno consegnato 24 poltrone in ecopelle per la sala di attesa di Oncologia e installato un’infrastruttura digitale per la comunicazione a video di informazioni e materiale multimediale utile ai pazienti e ai familiari.

La donazione è avvenuta alla presenza del direttore generale Andrea Casciari e del personale sanitario di Oncologia Medica e Traslazionale, diretta dal dottor Damiano Parriani.

La donazione è stata organizzata una raccolta fondi dal C.C.T.C. in memoria di Roberto Ciccarelli. Oltre all’organizzazione delle attività sportive e di tifo infatti, il C.C.T.C. è particolarmente attento ai temi sociali e sanitari, visto che organizza tutti gli anni numerose raccolte fondi da devolvere in beneficenza.

L’evento di oggi, organizzato in vista del Santo Natale, rientra tra le iniziative che chiudono lo storico centenario della Ternana Calcio svolto da ottobre a dicembre 2025. Per Terni Digital, invece si tratta di un’ulteriore iniziativa svolta in collaborazione per la S.C. di Oncologia Medica e Traslazionale dopo le due innovative sale meeting donate nel 2021 (inaugurata nel periodo Covid) e nel 2024 predisposte in maniera permanente per lo svolgimento di attività in remoto: riunioni virtuali dei gruppi multidisciplinari, webinar, meeting di ricerca, connessione con centri nazionali e internazionali, riunioni di comitati scientifici e gruppi di studio, organizzazione di eventi online.

Terni Digital, da anni rappresenta un punto di riferimento locale e nazionale

sull’innovazione tecnologica, svolgendo importanti attività sociali e culturali per sensibilizzare il territorio umbro e in particolare la città di Terni ai temi del digitale, da annoverare l’evento della Terni Digital Week – Il Festival sull’innovazione Digitale del Centro Italia, giunta alla sua ottava edizione.