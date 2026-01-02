La Centrale Operativa 118 dell’Umbria ha ricevuto il Premio Angels Diamond 2025, il più alto riconoscimento assegnato dal programma internazionale Angels per l’eccellenza nella gestione dell’ictus cerebrale. Si tratta di un prestigioso risultato che premia l’efficienza dell’intera catena dei soccorsi regionale nel trattamento di una delle principali cause di morte e disabilità.

Il Premio Angels Diamond valuta l’intero percorso assistenziale, dalla fase pre-ospedaliera fino alla dimissione del paziente, premiando l’eccellenza in aree chiave come la rapidità di intervento, l’efficienza diagnostica, il trattamento farmacologico e la qualità dell’assistenza. Questo livello di riconoscimento, il più elevato previsto dal programma Angels, viene attribuito esclusivamente a servizi sanitari che raggiungono performance superiori agli standard internazionali attesi. Il riconoscimento ottenuto dalla Centrale Operativa 118 dell’Umbria evidenzia l’eccellenza del lavoro di squadra di tutti gli operatori coinvolti nella catena dei soccorsi. I risultati raggiunti sono testimoniati dai numerosi casi in cui i pazienti sono giunti tempestivamente alle cure con recupero significativo della sintomatologia e della funzionalità, suscitando attestazioni di stima e riconoscenza da parte dei familiari.

Questo riconoscimento internazionale rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta l’Umbria e testimonia il valore straordinario del nostro sistema sanitario regionale

– dichiara Stefania Proietti, Presidente della Regione Umbria