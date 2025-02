Celebrazioni Benedettine 2025 in tono sommesso per la prematura scomparsa del sindaco della Città di Subiaco, Domenico Petrini

“La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutte le comunità unite (Norcia, Subiaco e Cassino), nel nome del Patrono d’Europa, da un sentimento di affratellamento”

“Con profondo dolore, le città di Norcia, Subiaco e Cassino, gemellate nel nome di San Benedetto, annunciano che le Celebrazioni benedettine 2025 si svolgeranno in tono sommesso a causa della recente e prematura scomparsa del sindaco di Subiaco, Domenico Petrini, avvenuta lo scorso 22 gennaio”.

È quanto dichiarano, in una nota congiunta, le amministrazioni dei tre Comuni, aggiungendo inoltre che “la sua dipartita lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutte le comunità unite, nel nome del Patrono d’Europa, da un sentimento di affratellamento che, in queste circostanze, assume un senso di reciproca vicinanza. In segno di rispetto e per onorare la sua memoria, le attività originariamente programmate saranno annullate o modificate”.

“In questo 2025 – si legge, inoltre, nella nota – la luce della Fiaccola Benedettina Pro Pace et Europa Una non illuminerà una capitale europea ma verrà custodita dalle tre Città sorelle, affinché possa tracciare un percorso che può e deve ripartire proprio da quelle comunità colpite da un dolore condiviso. Va esattamente in questa direzione la scelta di conferire alle Celebrazioni uno stile religioso ed istituzionale al tempo stesso, dal tono sommesso. Pertanto, con dispiacere, i cortei storici di Norcia, Subiaco e Cassino, non verranno coinvolti con i loro costumi. Le Celebrazioni si articoleranno in un programma che porrà al centro la vocazione benedettina di Norcia, Subiaco e Cassino e, al tempo stesso, l’Anno Giubilare, foriero di speranza”.

Domenica 23 febbraio 2025 la staffetta di luce partirà dalla Città d’origine di Benedetto, Norcia, con l’accensione della Fiaccola da piazza San Benedetto, luogo dove la tradizione vuole siano nati i santi gemelli Benedetto e Scolastica. La Fiaccola Benedettina Pro Pace et Europa Una sarà benedetta dal Santo Padre mercoledì 26 febbraio 2025, durante l’udienza settimanale. La Fiaccola arriverà domenica 9 marzo a Subiaco, presso quel Sacro Speco dove ebbe inizio la meditazione spirituale che condusse il monachesimo a gettare le basi del mondo occidentale e quindi domenica 16 marzo a Montecassino, sulla tomba del Santo, e a Cassino. Da Montecassino martedì 18 marzo prenderà poi avvio la staffetta della Fiaccola Benedettina, scortata dai gruppi podistici delle tre città, Norcia Run 2017 (Norcia), Marciatori Simbruini (Subiaco) e CUS (Cassino). Gli atleti percorreranno interamente a piedi il tracciato del Cammino di San Benedetto per far rientro a Norcia la sera del 20 marzo. La mattina del 21 marzo partirà alla volta di Subiaco, giorno nel quale le celebrazioni benedettine, religiose e civili, si concluderanno in contemporanea nelle tre Città. Le Celebrazioni Benedettine anche quest’anno godono di partnership e patrocini di notevole significato istituzionale, tra cui il Ministero della Cultura, la Regione Lazio e la Regione Umbria.