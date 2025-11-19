Castiglione del Lago, Azzurro per l’Ospedale dona kit per sala operatoria Chirurgia

La strumentazione è stata acquistata dall’associazione con il ricavato dell’iniziativa Azzurro Rock

Un kit utilizzato per la chirurgia laparoscopica mini-invasiva, composto da 11 strumenti organizzati in due set identici. In questo consiste l’ultima donazione effettuata dall’associazione Azzurro per l’Ospedale a favore della sala operatoria della Chirurgia Generale dell’ospedale di Castiglione del Lago.

Il kit – che comprende pinze Johann da 25 e 33 mm, porta aghi, dissettori Maryland e un uncino Crochet elettrificato – è stato consegnato nei giorni scorsi alla presenza di Teresa Tedesco, direttrice del Presidio Ospedaliero Unificato (di cui fa parte la struttura di Castiglione del Lago), Maida Pippi, presidente di Azzurro per l’Ospedale, e l’équipe della sala operatoria della Chirurgia Generale.

Durante la cerimonia di donazione la dottoressa Tedesco ha ringraziato, anche a nome della direzione aziendale, l’associazione Azzurro per l’Ospedale per il continuo supporto e sostegno. Ha sottolineato come questa donazione non rappresenti soltanto un importante contributo strumentale ma sia, soprattutto, un gesto di vicinanza, fiducia e sostegno verso il lavoro quotidiano degli operatori sanitari. Il contributo dell’associazione, ha ribadito la dottoressa Tedesco, è un segno concreto di quanto l’ospedale sia parte viva del territorio, e di quanto la generosità delle persone possa fare la differenza ogni giorno

La strumentazione è stata acquistata dall’associazione con il ricavato dell’iniziativa Azzurro Rock, evento benefico musicale organizzato da Azzurro per l’Ospedale in collaborazione con Lagodarte e I Borghi più belli d’Italia e con il patrocinio del Comune di Castiglione del Lago.