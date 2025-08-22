Castel Ritaldi: modifiche alla viabilità

Interruzione della circolazione dal 25 agosto al 14 settembre

Sono in arrivo modifiche alla viabilità lungo la SP 453 di Castel Ritaldi. Dal 25 agosto al 14 settembre è prevista l’interruzione della circolazione stradale nel tratto compreso tra il Km 8+000 e il Km 8+200, per consentire il ripristino dell’attraversamento idraulico al Km 8+097.

A renderlo noto, con una ordinanza, è il Servizio Gestione viabilità della Provincia di Perugia, che precisa come il percorso alternativo sarà indicato da segnaletica temporanea appositamente installata.