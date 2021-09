Castel del Piano: due giorni di esposizioni solidali

Con mani solidali due giorni all’insegna delle creazioni di un gruppo dal cuore d’oro

Ritrovarsi insieme per condividere non solo il tempo libero, ma un nobile fine solidale.

Ogni venerdì presso la sala Comunale dell’Associazione di Promozione Sociale Tre Torri di Castel del Piano il gruppo “Mani solidali”, formato da venti entusiaste e infaticabili signore coordinate da Flavia Trittici si riunisce per creare manufatti in lana, con i filati che vengono recuperati o donati all’associazione per scopi benefici.

Tutte le coperte, scialli, sciarpe e cappelli che sono realizzati con fantasia e maestria trovano infatti la loro destinazione finale nei reparti di oncologia pediatrica, nelle case di riposo e nelle mani dei volontari che assistono i senzatetto.

Per far conoscere la loro attività e le loro creazioni il gruppo “Mani solidali” ha realizzato una due giorni espositiva (25 e 26 settembre dalle 10 alle 19) presso la sede di Castel del Piano, nella speranza di far crescere sempre di più lo spirito solidale sia del quartiere che della città e, perché no, aumentare il numero delle “Mani” di questo circolo di bontà.