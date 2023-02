“Case Green, salasso dell’Europa ai danni degli umbri”

Mancini (Lega) annuncia mozione

“Già nelle scorse settimane ho anticipato che in qualità di presidente della Seconda commissione mi sarei attivato per espletare un ciclo di audizioni con i rappresentanti di Confedilizia, dell’Ordine delle Professioni Tecniche, di ABI e Ance (Associazione nazionale costruttori edili) dell’Umbria per approfondire la direttiva europea sulle case green”.

È quanto scrive in una nota Valerio Mancini (Lega) annunciando di aver depositato in merito una mozione per impedire questo salasso dell’Europa ai danni degli umbri.