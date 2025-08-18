Cascia si prepara al Gran galà equestre: una serata di sport, emozioni e spettacolo

Ospite d’eccezione sarà Clémence Faivre, icona mondiale dell’arte equestre – Mercoledì 20 agosto alle 21 nel parcheggio di Porta orientale undici numeri diversi di campioni nazionali e internazionali

Si avvicina uno degli eventi più attesi dell’estate casciana, il Gran galà equestre Città di Cascia, in programma mercoledì 20 agosto alle 21 nel parcheggio di Porta orientale. Una serata suggestiva che unirà sport, arte e spettacolo, offrendo al pubblico un’esperienza indimenticabile nel segno della tradizione e della passione per il mondo equestre. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni e sulla scia dell’entusiasmo generato dal premio Senofonte, ricevuto lo scorso anno nella categoria ‘Cavalli tra la gente’, l’appuntamento si riconferma come un punto fermo del calendario estivo della città, capace di richiamare a Cascia visitatori da tutta Italia.

Sul palcoscenico andranno in scena undici numeri diversi, che vedranno protagonisti campioni nazionali e internazionali in grado di emozionare con performance di eleganza, tecnica e spettacolarità. Ospite d’eccezione della serata sarà Clémence Faivre, icona mondiale dell’arte equestre, che con il suo stile unico e la straordinaria armonia con il cavallo regalerà momenti di grande suggestione. Il Gran galà equestre di Cascia si conferma così un evento imperdibile, in grado di coniugare sport e intrattenimento in un’atmosfera magica che solo la cornice della città sa offrire.

I biglietti per le tribune sono già sold out, ma lo spettacolo potrà comunque essere seguito in piedi in un’area dedicata, pensata per accogliere chi non fosse riuscito ad acquistare il ticket in tempo.