Cascia, donna soccorsa dai Vigili del fuoco a Roccaporena

Nel pomeriggio di oggi, 21 ottobre 2025, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Norcia sono intervenuti in località Scoglio di Santa Rita, frazione Roccaporena di Cascia (PG), per soccorrere una donna infortunata lungo il percorso del Santuario.

La donna, a seguito di una caduta accidentale all’altezza dell’undicesima stazione del percorso devozionale, ha riportato una frattura composta alla caviglia. I Vigili del fuoco hanno provveduto al recupero con barella Toboga e al trasporto fino all’ambulanza del 118 per le cure necessarie.