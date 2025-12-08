Cascia accende il Christmas Wonder Village 2025–2026

Luci, musica e tradizioni per un Natale indimenticabile

Cascia ha dato ufficialmente il via al Christmas Wonder Village 2025–2026, trasformando la città in uno scenario luminoso e festoso che accompagnerà cittadini e visitatori fino al 6 gennaio 2026. L’inaugurazione, avvenuta sabato 6 dicembre, ha confermato ancora una volta la grande attesa per uno degli appuntamenti più amati dell’anno.

In Piazza San Francesco, il taglio del nastro ha aperto i Mercatini e il Presepe Villaggio, mentre l’Associazione Cori Umbria, insieme alla Corale Santa Rita di Cascia e alla Banda Giovanni e Donato da Cascia, ha offerto un emozionante momento musicale per accogliere il pubblico. L’accensione delle luminarie ha illuminato il centro storico, inaugurando ufficialmente il mese del Natale a Cascia.

“C’è il presepe, ci sono i mercatini, ci sarà Babbo Natale – ha commentato il sindaco di Cascia Mario De Carolis – e tante iniziative in questo periodo fino all’Epifania. È la tradizione di Cascia che si rinnova e vive attraverso il nostro grande spirito natalizio. Invito tutti a visitare Cascia in questo periodo”. “Una serata magica – ha aggiunto Marco Emili, vicesindaco di Cascia – per dare il via alle festività natalizie a Cascia. Siamo molto contenti per l’organizzazione di tutte le attività. Tra le tante voglio menzionare l’omaggio al nuovo anno che quest’anno sarà molto particolare: saremo qui con tantissimi amici di fama nazionale per un momento degli auguri”.

Fino al 27 dicembre sarà impossibile non fare un salto a visitare lo stupendo Villaggio Babbo Natale, aperto ogni giorno, mentre il Trenino di Natale, novità di quest’anno, accompagnerà i visitatori tra le vie addobbate della città dal 20 al 27 dicembre. I Mercatini di Natale, attivi nei weekend e nei giorni festivi, offriranno profumi, artigianato, sapori e calore natalizio. Il programma della stagione natalizia prevede momenti religiosi e tradizionali, come la Santa Messa dell’Immacolata dell’8 dicembre e il Falò della Venuta del 9 dicembre, accompagnato dalla suggestiva processione dei Tamburini di Cascia.

Non mancheranno momenti di teatro, musica e spettacolo per tutte le età. Il 13 dicembre, nella Sala Don Sante Quintiliani, la Consulta dei Giovani di Cascia animerà la serata con CGC Games, un grande torneo di Lupus in Fabula e tanti giochi da tavolo. Il 14 dicembre, al Teatro di Roccaporena, il pubblico potrà godere della comicità di Dado, mentre il 20 dicembre, nello stesso teatro, sarà la volta dello spettacolo teatrale “A Christmas Carol” a cura del Gruppo Teatrale F.U.P.S. di Cascia. Un appuntamento speciale è previsto per il 19 dicembre, alle 18, quando la Chiesa di San Francesco ospiterà lo spettacolo delle scuole con un concerto di Natale, un momento di musica e partecipazione che coinvolgerà studenti e famiglie. Infine, il 27 dicembre, sempre nella Chiesa di San Francesco, sarà protagonista la Corale Santa Rita di Cascia con il concerto “Christmas Inside”, mentre nella Sala Don Sante Quintiliani si terrà la CineMAGIC Christmas Edition con la proiezione del film animato “Il Grinch”.

Per salutare il 2026, il 1° gennaio, Piazza Garibaldi ospiterà il grande evento live con Stefano Cardellini da Bella Mà, Adolfo Durante con il suo omaggio a Mina e Daniele Si Nasce con il tributo a Renato Zero, accompagnati dalla diretta di Radio Radio.

Il Christmas Wonder Village proseguirà fino al 6 gennaio, giorno della chiusura, con Santa Messa, spettacolo dedicato alla Befana e un ultimo saluto alle atmosfere natalizie che illumineranno e animeranno Cascia per tutto il periodo delle feste.