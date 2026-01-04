Cascata delle Marmore, 1 milione di euro per il miglioramento funzionale della S.S. 209 della Valnerina

Progetto finanziato con RiViTa (fondo complementare Pnc sisma 2016) su richiesta della giunta Proietti

(AUN) – Perugia 04 gennaio 2026 – Nell’ultima cabina di regia del 2025, presieduta dal commissario straordinario alla Ricostruzione Guido Castelli con la presidente Stefania Proietti nella sua qualità di vicecommissario, si è raggiunta l’intesa – grazie al lavoro sinergico che ha visto la Regione Umbria tra i principali protagonisti – per un importante finanziamento nell’ambito del progetto RiViTa (che assegna significative risorse attraverso il fondo complementare Pnc-Pnrr sisma per la riqualificazione della rete viaria dei territori della Valnerina duramente colpiti dal terremoto del 2016) di 1 milione di euro, finalizzato ad avviare la progettazione di un intervento essenziale per il futuro potenziamento a fini turistici e di sviluppo economico dell’area della Cascata delle Marmore mediante il miglioramento funzionale della S.S. 209 della Valnerina.

La presidente Proietti e l’assessore Francesco De Rebotti esprimono la loro grande soddisfazione per il raggiungimento di questo primo importante obiettivo per la riqualificazione di questa arteria, che garantirà mediante il suddetto intervento di liberare l’area della Cascata delle Marmore dagli attuali flussi di attraversamento con l’obiettivo di utilizzare il tratto a valenza locale per la creazione di nuovi spazi per servizi turistici, sosta e infrastrutture di mobilità dolce per l’utenza non motorizzata.

“Grazie al lavoro sinergico e alla collaborazione istituzionale – dichiara la presidente Proietti – abbiamo inserito questo progetto viario, importantissimo per la valorizzazione della Cascata delle Marmore e per la vivibilità dei centri abitati circostanti, all’interno del fondo complementare sisma per la viabilità, ottenendo pochissimi mesi quello che era auspicato da decenni. Avevamo richiesto anche questi fondi al ministero delle infrastrutture insieme all’assessore Francesco De Rebotti, in occasione della pianificazione pluriennale, purtroppo senza esito a causa degli esigui fondi a disposizione per la programmazione viaria nazionale. Ringrazio per l’attenzione, la collaborazione e la fiducia verso la nostra Regione, anche in questa occasione, il commissario Guido Castelli e il subcommissario ingegner Fulvio Soccodato, responsabile di RiVita”.

La Cascata delle Marmore rappresenta infatti un’eccellenza turistica dell’Umbria che già adesso presenta numeri di grande rilevanza ma che potenzialmente può crescere ancora e raggiungere livelli di sviluppo tipici dei grandi poli turistici internazionali.

La particolare configurazione geomorfologica dei luoghi costituisce, ad oggi, un vincolo pesante per questo sviluppo ulteriore. La vallata, molto stretta, di fatto viene fortemente impattata dai consistenti flussi stradali della strada statale e la mancanza di spazio lateralmente alla strada impedisce la costruzione di corridoi protetti per l’utenza turistica, oltre che la realizzazione di spazi di sosta e attività al servizio dell’utenza.

Il tema della delocalizzazione dell’arteria stradale rispetto all’area della cascata è noto da tempo: già nel 2004 la allora Cassa di Risparmio di Terni destinò 50mila euro alla progettazione di un bypass in galleria rispetto all’attuale tracciato stradale della S.S. 209 “della Valnerina”, a cui concorsero finanziariamente anche la CCIAA, Assindustria, nonché la Fondazione CARIT. Lo stesso Comune di Terni, il 12 agosto 2005 abbracciò pienamente il progetto, annunciando che la Cascata sarebbe stata appunto liberata dal traffico.

Tuttavia, il progetto allora non ebbe seguito, primariamente per il venir meno dei trasferimenti statali alle regioni in campo di viabilità. Nel frattempo, la necessità di integrazione tra potenziamento della viabilità e sviluppo sostenibile dell’area si è ulteriormente innalzata. La costruzione di un variante in galleria della S.S. 209 “della Valnerina”, decisamente più di ampio respiro rispetto alla galleria attuale, lunga poco più di 120 metri, di bypass del punto panoramico appare sempre più come un passaggio fondamentale.

Il progetto RiViTa costituisce in questo momento lo strumento che può garantire, attraverso il finanziamento dell’infrastruttura, sia il raggiungimento degli obiettivi generali comuni a tutta l’area del cratere sismico e dei suoi corridoi di accesso: uscire dall’isolamento, assicurare connessioni e sostenere lo sviluppo economico, ma anche quelli di maggior dettaglio, come l’incremento dei livelli di sicurezza, servizio e comfort della strada – che verrebbe allontanata dalle attività laterali e dai flussi pedonali e ciclabili, la riduzione dei tempi di percorrenza ed una definitiva messa in sicurezza dell’intera area, che potrebbe essere vocata alla sua naturale inclinazione di eccellenza turistico-ambientale.

Il progetto prevede la costruzione di una galleria di lunghezza pari a circa 2 Km, opportunamente svincolata, sia ad est che a ovest, alla viabilità attuale, che assumerebbe una valenza esclusivamente locale, di connessione all’area della Cascata ed agli immobili ubicati lungo il percorso.

Ad est l’intersezione della viabilità attuale con la nuova variante verrebbe a trovarsi in prossimità della cosiddetta “ex Viscosa”, mentre ad ovest sarebbe ubicata a ridosso della proiezione del nuovo Ponte delle Marmore della Terni-Rieti.