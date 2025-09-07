Carlo Acutis è santo. Stoppini: “evento storico per Assisi”

“La nostra comunità vive con grande gioia e forte emozione questo momento, condividendo questi sentimenti con la sua famiglia”

“La canonizzazione di Carlo Acutis è un evento storico per Assisi, che da oggi ha un nuovo santo in grado di parlare al mondo con semplicità e umanità, rivolgendosi in particolare ai giovani. La nostra comunità vive con grande gioia e forte emozione questo momento, condividendo questi sentimenti con la sua famiglia, che ha scelto di abitare proprio nella nostra città”

Lo afferma in una nota Valter Stoppini, sindaco di Assisi, che stamattina ha partecipato alla cerimonia di canonizzazione, in Piazza San Pietro a Roma, presieduta da Papa Leone XIV, accanto alla famiglia Acutis, ai genitori, ai fratelli, e agli oltre 800 pellegrini di Assisi e Foligno, giunti nella capitale con un treno speciale promosso dalla Diocesi.

All’evento era presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dall’Umbria hanno partecipato, fra gli altri, la presidente della Regione, Stefania Proietti, e il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti.