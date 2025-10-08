Carceri, Delmastro e Prisco (FdI): “77 nuovi agenti in servizio in Umbria”

“Queste nuove assunzioni certificano ancora una volta l’inversione di rotta del Governo Meloni rispetto alla negligenza di chi ci ha preceduto”

L’impegno del Governo Meloni nel garantire legalità e sicurezza all’interno delle carceri italiane compie un ulteriore passo in avanti. Con la conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 2.060 nuovi agenti entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari del Paese.

In particolare, in Umbria saranno assegnate 77 nuove unità: 27 alla Casa Circondariale di Terni, 46 alla Casa Circondariale di Perugia, 2 alla Casa di Reclusione di Spoleto e 2 alla Casa di Reclusione di Orvieto. A queste si aggiungeranno 4 nuovi commissari, che entreranno in servizio al termine del periodo di tirocinio: 2 a Spoleto e 2 a Terni.

Le tragiche politiche di abbandono volute dalla sinistra sono ormai un brutto ricordo. Abbiamo promesso di migliorare la condizione lavorativa di chi opera nelle carceri: lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, anche con il prossimo 186° Corso Allievi da 3.246 unità e con il concorso bandito lo scorso luglio per ulteriori 653 agenti

dichiara il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove.

Queste nuove assunzioni certificano ancora una volta l’inversione di rotta del Governo Meloni rispetto alla negligenza di chi ci ha preceduto. Le nuove assegnazioni contribuiranno ad alleviare le difficoltà quotidiane degli agenti di Polizia Penitenziaria e a rafforzare la sicurezza negli istituti umbri e italiani. Ringrazio il Sottosegretario Delmastro per il suo costante impegno verso il Corpo e confermo la mia volontà di continuare a lavorare al suo fianco per il bene del nostro territorio

dichiara il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Umbria.