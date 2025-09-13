Capitale italiana del Libro 2026: Perugia tra le città finaliste

Il MiC, Ministero della Cultura ha annunciato i cinque Comuni finalisti per il titolo di Capitale italiana del libro 2026:

A contendersi il riconoscimento saranno:

Carmagnola (Torino) con il dossier “Identità, libri e territorio”

Perugia con “Gocce. L’acqua si fa voce”

Pistoia con “Pistoia: l’avventura del leggere, il coraggio di costruire il futuro”

Nardò (Lecce) con “Nardò Capitale della Lettura Rigenerativa: Territori, Comunità, Futuro”

Tito (Potenza) con “Una lettura che rigenera. Tito 2026, tra identità, diversità, comunità e futuro”

Il 17 settembre le cinque città finaliste si recheranno presso la sede del Ministero della Cultura dove saranno chiamate ad illustrare nel dettaglio il proprio progetto agli esperti che dovranno valutarli.

– afferma la sindaca Vittoria Ferdinandi –

Il progetto nasce dalla convinzione che i libri possano e debbano essere fonte di salvezza per ciascuno di noi, veri e propri ponti verso la conoscenza, l’incontro e la rinascita personale e collettiva. Attorno a questa idea, associazioni, librerie, gruppi di lettura, editori, scuole e cittadini hanno messo a disposizione la loro creatività e le loro energie, componendo una costellazione di iniziative che nel 2026 potrà scandire la vita culturale della città. Perugia potrà diventare un laboratorio diffuso di cultura e partecipazione, in cui la lettura sarà esperienza quotidiana, occasione di incontro e motore di comunità