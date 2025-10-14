Cantina Goretti premiata con i Tre Bicchieri Gambero Rosso 2026 per ‘Il Trebbio’

Risultato nato dall’aver creduto nelle potenzialità della varietà autoctona del Trebbiano Spoletino. La famiglia Goretti: riconoscimento di anni di ricerca, sperimentazione e amore per la terra

‘Il Trebbio’, vino bianco da uve 100% Trebbiano Spoletino della Cantina Goretti, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento Tre Bicchieri dalla guida Vini d’Italia 2026 del Gambero Rosso. Il premio è stato consegnato domenica 12 ottobre a Roma, durante la cerimonia ufficiale che celebra le eccellenze del panorama vitivinicolo italiano.

Un traguardo significativo, frutto di un percorso ambizioso e di una vera e propria scommessa enologica, nata dalla volontà di credere nelle potenzialità di una varietà autoctona ancora poco conosciuta ma dalle straordinarie capacità espressive.

“Questo riconoscimento ci riempie di gioia. È il risultato di anni di ricerca, sperimentazione e amore per la nostra terra — dichiara Gianluca Goretti, che ha fortemente creduto in questo progetto –”. “Abbiamo voluto puntare su una varietà storica del nostro territorio, il Trebbiano Spoletino – dichiarano all’unisono le due sorelle, Sara e Giulia, oggi in quarta generazione –, credendo fermamente nella sua eleganza, longevità e potenziale. ‘Il Trebbio’ nasce proprio da questa visione: valorizzare l’autenticità con uno stile contemporaneo”.

Fondamentale in questo percorso anche la collaborazione con l’enologo Emiliano Falsini, che ha accompagnato l’evoluzione tecnica del vino. “Abbiamo lavorato – commenta Falsini – per interpretare il Trebbiano Spoletino con un’identità precisa: freschezza, struttura, profondità aromatica. È un bianco che sorprende, capace di evolversi nel tempo e raccontare la sua origine con coerenza e forza”.

“Il Trebbio – afferma in conclusione Stefano Goretti – è oggi uno dei vini più rappresentativi della nuova visione Goretti: radici solide, con la volontà di migliorare attraverso uno sguardo aperto e ambizioso verso il futuro”.

Per scoprire ‘Il Trebbio’ e gli altri vini Goretti, la cantina è aperta a visite ed esperienze guidate nel cuore dell’Umbria, alle porte di Perugia.

Per informazioni: goretti@vinigoretti.com, www.vinigoretti.com.