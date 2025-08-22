Cannara si prepara alla 43ª Festa della cipolla: martedì 26 agosto la presentazione

Alle 11.30 all’hotel Sina Brufani di Perugia cooking show con anteprima dei piatti della festa

A Cannara fervono i preparativi per la Festa della cipolla, in programma dal 2 al 7 e dal 9 al 14 settembre. La 43ª edizione sarà presentata martedì 26 agosto alle 11.30 all’hotel Sina Brufani di Perugia, durante un cooking show a cura degli chef Francesco Panfili, dello stand Il Cipollaro, Cristian Lavini de La locanda del Curato, Carmine Franzese de La taverna del Castello e Michele Pidone de Il Cortile antico.

Gli chef prepareranno in anteprima, dal vivo, alcuni dei gustosi piatti che poi potranno essere degustati negli stand gastronomici nel corso della kermesse, dall’antipasto (Cipolla alla carbonara), passando per i primi (Ravioli ripieni di cipolla stufata e ricotta al burro alle erbe e cipolla rossa sfogliata, su letto di salsa al parmigiano e riduzione di Vernaccia e Cappellacci con gorgonzola alle tre consistenze di cipolla) e il secondo (Filetto di maialino con cipolla caramellata e vernaccia).

Saranno presenti Roberto Damaschi, presidente dell’Ente Festa della cipolla, Fabrizio Gareggia, sindaco di Cannara, Stefania Proietti e Simona Meloni, la prima presidente e la seconda assessore alle Politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria, e Pietro Bellini, presidente del Gal valle umbra e Sibillini.

L’evento (finanziato dal Gal Valle Umbra e Sibillini – AS 2.1 nell’ambito del Csr per l’Umbria 2023-2027 – Intervento Srg 06) rappresenta una vera e propria kermesse che all’ottima cucina affianca mostra mercato, spettacoli e musica dal vivo, sport e iniziative culturali grazie all’impegno di numerosi volontari e il coordinamento dell’Ente festa della cipolla da cui è organizzato.