Canili aperti contro l’abbandono e il maltrattamento degli animali

Sono in programma tutte le domeniche del mese di novembre. Si comincerà il 2 ad Assisi

Canili aperti, l’unico canile bello è quello vuoto”: con questo slogan il servizio di Sanità Animale, Randagismo ed Igiene Urbana del Dipartimento di Prevenzione dell’Usl Umbria 1 ha promosso degli open day, a partire da domenica 2 novembre, nei cinque canili sanitari dell’azienda sanitaria (Collestrada a Perugia, Assisi, Gubbio, Città di Castello e Todi). L’iniziativa punta a sensibilizzare i cittadini sui temi dell’abbandono e del maltrattamento degli animali.

L’obiettivo dell’evento – realizzato in collaborazione delle associazioni di volontariato con il Progetto RandAgiamo del Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia – è quello di permettere l’accesso facilitato nei giorni festivi alla cittadinanza nei cinque canili sanitari in cui opera il servizio di Randagismo ed Igiene Urbana, al fine di fare informazione sul fenomeno del randagismo, con l’intento di prevenirlo e contrastarlo come forma di maltrattamento e violenza nei confronti degli animali. Con l’occasione, saranno promosse anche le adozioni, viste come forma di miglioramento della qualità della vita e del benessere dei cani presenti nelle strutture.

Il primo open day è in programma domenica 2 novembre, dalle ore 15, presso il Canile Ponterosso di Assisi. Si comincerà con i saluti e la consegna dei fiocchi rossi contro la violenza. Seguirà una passeggiata con gli amici a quattro zampe per diffondere un messaggio di pace, rispetto e amore (in caso di pioggia i bambini disegneranno le storie dei cani ospitati nel canile). Alle ore 17 è prevista una merenda con bruschetta con olio nuovo offerta dall’associazione di volontariato LNDC (Lega nazionale per la difesa del cane) Animal Protection di Foligno, che ha in appalto la gestione del canile.

Si proseguirà con gli appuntamenti per tutte le domeniche del mese di novembre: il 9 sarà la volta del canile di Collestrada (Perugia), il 16 di Gubbio (località Ferratelle), il 23 di Città di Castello (località Lerchi) e il 30 di Todi (località Monticello).