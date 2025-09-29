Cane incastrato in una zona scoscesa: salvato dai Vigili del Fuoco

L’intervento nella zona di Ponte San Giovanni

Nella serata di domenica 28 settembre la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Cittadino di Corso Cavour è intervenuta nella zona di Ponte San Giovanni per un’operazione di soccorso animale.



L’intervento si è reso necessario per recuperare un cane che sfuggito al controllo della padrona si era accidentalmente incastrato in mezzo alla folta vegetazione in una parte molto scoscesa, rimanendo bloccato.



L’operazione di salvataggio, complicata dalla presenza di un alveo di un fiume e dalla vicinanza delle linea ferroviaria, si è conclusa con successo e il cane, un segugio italiano, è stato recuperato in ottime condizioni e riconsegnato alla proprietaria presente sul posto.