Cane da caccia recuperato in un dirupo a Cervara

In località Cervara, nel comune di Preci, al confine tra le regioni Marche e Umbria, questa mattina intorno alle ore 11, durante una battuta di caccia al cinghiale, un esemplare di segugio maremmano è scivolato in un dirupo roccioso, compiendo un salto verticale di circa 7–8 metri e finendo fortunatamente su un piccolo terrapieno.

L’area boscata risultava particolarmente impervia e difficile da raggiungere, accessibile esclusivamente a piedi dopo un lungo percorso nella fitta vegetazione.

Grazie all’utilizzo di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), l’animale, spaventato ma illeso, è stato recuperato sano e salvo, senza aver riportato ferite, e successivamente riconsegnato al legittimo proprietario.