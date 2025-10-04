Cane cade in un dirupo, salvato a Orvieto

Terni: ad Orvieto in località Morano è stato soccorso un animale caduto in un dirupo.

Poco le 17.40 una squadra di cacciatori ha perso di vista una cagnetta, sentendola lamentarsi poco dopo in fondo a un dirupo sotto a un piccolo salto nel vuoto.

La squadra dei Vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Orvieto è intervenuta, con tecniche SAF ( speleo alpino fluviali), calandosi in fondo al burrone, per soccorre il povero animale imbracandolo poi con un apposita pettorina per riportarlo sano e salvo dal padrone.