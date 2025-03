Dopo la pausa dei mesi invernali, dal 7 marzo riprende il progetto promosso da Fiab, in collaborazione con il Comune e la scuola, per educare alla mobilità attiva a piedi e in bicicletta

“Cammina, pedala, impara!” è un progetto didattico volto a stimolare famiglie, bambine e bambini alla mobilità attiva a piedi e in bicicletta, che coinvolge gli studenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria di Ammeto, a Marsciano ed è promosso dell’associazione Fiab Marsciano-sezione Fiab Perugia Pedala, in sinergia con il Comune e con il II° Circolo didattico. Avviato con l’inizio dell’anno scolastico, il progetto riprenderà le proprie attività venerdì 7 marzo, dopo lo stop dei mesi invernali, e proseguirà fino a fine maggio.

Questa iniziativa ha una duplice finalità. Una riguarda tutta la popolazione scolastica e consiste nella la sperimentazione della “strada scolastica”, introdotta dalla Legge n. 120 del 2020. Tale attività prevede la chiusura temporanea al transito e al parcheggio della strada davanti la scuola, ogni venerdì tra le ore 07.45 e le ore 13.15, favorendo una modalità diversa di accesso alla scuola e permettendo il transito a piedi e in bicicletta con maggiore sicurezza e tranquillità. A questa finalità se ne aggiunge una ulteriore rivolta agli alunni delle classi terze, quarte e quinte che consiste nell’imparare ad usare correttamente la bicicletta, quando si è in gruppo e quando si va su strada, nel riconoscere la segnaletica stradale più frequente e nell’adottare comportamenti per scongiurare situazioni di pericolo.

Nei primi mesi del progetto è stata protagonista la bicicletta e i benefici che apporta, si è parlato della sua manutenzione e dell’uso corretto, facendo tanta pratica con la Ginkana. Da marzo a maggio a supportare il progetto ci sarà anche l’associazione Nestor Ciclismo che mostrerà il lato “sportivo” della bici. E sarà la Polizia locale a fare lezioni di segnaletica e sicurezza stradale. Saranno inoltre organizzate passeggiate nel quartiere di Ammeto e, in collaborazione con Pro-loco Marsciano, saranno proposte alle famiglie anche escursioni domenicali alla scoperta dei paesaggi e dei borghi del nostro territorio. Un appuntamento importante sarà anche il 17 maggio con la manifestazione Bimbinbici, dove ci sarà la consegna della patente bici a bambine e bambini, la condivisione degli obiettivi progettuali e la continuità degli stessi con famiglie, cittadinanza e associazioni sportive ciclistiche.