Il 4 gennaio Sara Cresta e Daniela Scaletti, il 6 gran finale con uno dei gruppi Gospel più importanti d’Italia

CalvinFesta è pronta ad ospitare il gran finale degli eventi natalizi con due concerti il 4 e il 6 gennaio rispettivamente con musica da camera e gospel. Domenica 4 gennaio alle 17,30 al Teatro del Monastero si terrà il concerto “Atmosfere d’Amore”, un viaggio musicale attraverso le emozioni più profonde e universali dell’amore dedicato alla musica vocale da camera sia italiana che straniera. Ad esibirsi il soprano Sara Cresta e la pianista Daniela Scaletti che eseguiranno melodie famose di Rota e Morricone, oltre a canti della tradizione natalizia.



Il 6 gennaio, poi, alle 17,30 nella chiesa di Santa Brigida in Piazza Mazzini, il concerto-spettacolo dei Big Soul Mama Gospel Choir una delle realtà migliori, per ciò che concerne la diffusione della cultura musicale gospel, del panorama musicale italiano. Il gruppo, nato e formatosi a Latina, vanta importanti e prestigiose collaborazioni come quella con Joy Malcom (vocalist del gruppo londinese degli Incognito e di Moby) e Tiziano Ferro, i cui primi passi in ambito musicale furono mossi proprio all’interno dei Big Soul Mama, il quale li volle coinvolgere nel suo primo lavoro discografico Rosso Relativo, nella canzone Soul Dier, e il tour che ne seguì.



Fra le tante partecipazioni eccellenti quelle a spettacoli al fianco di Antonella Clerici, Paola Perego, Fabrizio Frizzi, Luisa Corna, Amii Stewart, Pino Insegno, Ivana Spagna e la partecipazione al Maurizio Costanzo, oltre a “Ti lascio una canzone” su Rai 1 e “Tiziano sul 2” su Rai 2. Testimonials della campagna di sensibilizzazione nazionale #FIGHTIPF, contro l’Ipertrofia Polmonare Idiopatica, nel 2018 vincono il premio “Rai Cinema Channel” al Festival “Tulipani di seta nera”, con il film ” A me resta la Speranza” di V. Barrett.



Da dicembre 2018 a gennaio 2019 sono stati finalisti nella trasmissione “iBAND” in onda su La5 Mediaset, grazie alla quale hanno scritto e cantato brani per la colonna sonora del film “Din Don il ritorno” e “Din Don 3″con Enzo Salvi in onda su Italia 1. Nel 2022 hanno portato in Tour il loro spettacolo insieme alla cantante Karima.

“Con questi due concerti si chiude il periodo delle feste natalizie che ha visto susseguirsi un programma molto ricco con ben 23 eventi tutti di qualità e allo stesso tempo radicati nella comunità calvese”, dichiara l’assessore alla cultura Francesco Verdinelli. “Quella che va verso la chiusura è quindi stata un’edizione di CalvinFesta molto positiva – sottolinea – che oltre a coinvolgere tanti cittadini e tutte le associazioni, ha anche attirato molti visitatori ed ha contribuito a diffondere l’immagine del paese e del suo territorio”.