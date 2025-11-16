Cacciatori bloccati: recuperati dai Vigili del fuoco

L’episodio in località Pale

Oggi 16 novembre 2025 alle ore 11:50, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Foligno sono intervenuti in località Pale, area sottostante la Croce, per il recupero di due cacciatori rimasti bloccati durante un’escursione con il loro cane, che presentava una lesione a un arto.



La squadra di Foligno ha raggiunto la zona impervia e predisposto il punto di recupero in coordinamento con l’elicottero “Drago” decollato dalla base di Pescara. I due uomini sono stati recuperati tramite verricello e trasferiti in area sicura, quindi affidati al personale sanitario del 118 per le verifiche. Il cane è stato recuperato e riconsegnato ai proprietari per le cure veterinarie.