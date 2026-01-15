Bruxelles, la presidente Proietti a un evento sulla sanità al Parlamento europeo: “Priorità alla salute partendo dai territori” 

(aun) – Bruxelles 15 gen. 026 – Portare la tutela della salute al centro di tutte le politiche europee, a partire dai territori e dal livello regionale. È questo il messaggio che la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti ha ribadito al Parlamento europeo, intervenendo a Bruxelles all’evento del gruppo Socialists & Democrats intitolato “Health Across All Policies”, dedicato al tema dell’equità nell’accesso alle cure e della resilienza dei sistemi sanitari europei.

Nel corso del confronto, la presidente ha richiamato i contenuti del position paper S&D, che afferma come la salute debba essere riconosciuta come un diritto fondamentale e come una priorità trasversale dell’azione dell’Unione europea, non limitata alle sole politiche sanitarie. L’esperienza della pandemia da Covid-19, è stato sottolineato, ha dimostrato la necessità di rafforzare l’Unione europea della salute, rendendola più equa, coordinata e preparata ad affrontare possibili crisi. In questo quadro, la presidente ha evidenziato come l’accesso alle cure rappresenti una questione che incrocia coesione sociale, uguaglianza e qualità democratica. “La parità di accesso alle cure non è solo una questione sanitaria. È una questione di coesione, equità e democrazia”, ha affermato.

Partendo dall’esperienza dell’Umbria, cuore verde d’Italia, regione prevalentemente rurale e montana, la presidente ha posto l’accento sul rapporto diretto tra organizzazione territoriale dei servizi e diritti di cittadinanza. “Quando i servizi sanitari sono lontani, il diritto alla salute diventa diseguale”, ha spiegato, richiamando la necessità che le politiche europee tengano conto delle specificità territoriali, della geografia, delle dinamiche demografiche e dell’invecchiamento della popolazione. Elementi che, se non considerati, rischiano di ampliare le disuguaglianze e di lasciare indietro le aree rurali e interne.

Nel suo intervento, la presidente Proietti ha affrontato in modo puntuale il tema dei cosiddetti deserti medici, una criticità comune a molte regioni europee e che in Umbria si manifesta nella carenza di medici di medicina generale, nelle difficoltà di attrazione del personale sanitario e nelle distanze dai servizi. La risposta, ha sottolineato, non può essere emergenziale. “I deserti medici si combattono con la prossimità, non con soluzioni temporanee”, ha dichiarato, richiamando un modello fondato sul rafforzamento dell’assistenza primaria, sulle case della comunità, sull’integrazione tra sanità e sociale e su un utilizzo mirato della telemedicina. Un’impostazione coerente con il position paper S&D, che pone la prevenzione al centro delle politiche sanitarie europee e sottolinea come investire in ambienti sani, corretti stili di vita e informazione contribuisca a ridurre l’incidenza delle malattie croniche e i costi futuri per i sistemi sanitari.

Un ulteriore aspetto affrontato ha riguardato l’approccio “One Health” e il concetto di “exposome”, richiamati nel documento S&D come chiavi di lettura fondamentali per le politiche pubbliche. La salute umana, è stato evidenziato, è strettamente connessa a quella animale e ambientale, e l’esposizione cumulativa a fattori ambientali, sociali e commerciali incide in modo determinante sullo sviluppo delle patologie. In questo contesto, Proietti ha collegato il tema della salute alle politiche ambientali e climatiche, ricordando come aria pulita, acqua sicura, riduzione dell’inquinamento chimico e contrasto al cambiamento climatico rappresentino condizioni essenziali per la salute pubblica e come sia necessario dare piena attuazione al Green Deal europeo.

Nel contributo è stato inoltre richiamato il ruolo delle politiche su alimentazione e consumi, con riferimento alla promozione di diete sane e sostenibili, a un’etichettatura alimentare chiara a livello europeo, alla tutela del benessere animale e al contrasto a obesità e malnutrizione. Allo stesso modo, il position paper S&D evidenzia la necessità di rafforzare le politiche di contrasto ai principali fattori di rischio, dal tabacco – compresi i nuovi prodotti – all’alcol, alle droghe e alla pubblicità di cibi ultra-processati, con particolare attenzione alla protezione di giovani e minori.

La presidente ha quindi richiamato l’attenzione sulle malattie non trasmissibili, sottolineando l’importanza di rafforzare a livello europeo screening, prevenzione e strategie comuni su cancro, malattie cardiovascolari, diabete e salute mentale. Quest’ultima, come indicato nel documento S&D, è riconosciuta come una priorità assoluta, soprattutto per le giovani generazioni, e richiede un piano europeo ambizioso fondato su prevenzione, accesso universale alle cure e attenzione ai determinanti sociali.

Proietti ha inoltre affrontato il nesso tra lavoro e salute, richiamando la necessità di migliorare sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro, affrontare stress, burnout e rischi psicosociali, tutelare i lavoratori sanitari e garantire il diritto alla disconnessione. Un passaggio è stato inoltre dedicato alla preparazione alle crisi sanitarie, che secondo il position paper S&D deve essere rafforzata attraverso una risposta europea più efficace alle emergenze, la cybersicurezza degli ospedali, il contrasto all’antimicrobico-resistenza e politiche vaccinali coordinate.

Un punto centrale del contributo ha riguardato il ruolo delle Regioni nella resilienza dei sistemi sanitari. Proietti ha ricordato come la pandemia abbia dimostrato che la capacità di risposta si costruisce anche a livello regionale, attraverso una governance in grado di garantire coordinamento, continuità assistenziale e interventi adeguati ai bisogni dei territori. In questa prospettiva, l’approccio “Health Across All Policies” richiede un rafforzamento del ruolo delle Regioni, un maggiore coordinamento tra Stati membri, finanziamenti adeguati – anche attraverso strumenti come EU4Health – e un investimento strutturale nelle infrastrutture sanitarie locali, fino all’ipotesi, richiamata nel documento S&D, di una Agenzia europea della sanità pubblica.