Brutto incidente a Colle Umberto

Lungo la strada provinciale che riporta a Mantignana

Brutto incidente nella giornata di venerdì 30 agosto lungo la strada provinciale che dal paese di Colle Umberto riporta a Mantignana.

Il frontale è avvenuto per mancato rispetto del segnale di stop; una delle due auto coinvolte è finita in un campo. Sul luogo dell’incidente 118. due ambulanze e la polizia stradale. Sarebbe opportuno un intervento da parte delle istituzioni per la messa in sicurezza di questo tratto stradale dove si verificano spesso incidenti con un incrocio posizionato in una posizione poco felice.