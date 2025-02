Borse di studio anno scolastico 2024/2025, domande da presentare al Comune entro il 26 febbraio

Le borse sono erogate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e riguardano gli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado

C’è tempo fino al 26 febbraio 2025 per fare domanda di accesso alle borse di studio, per l’anno scolastico 2024/2025, a favore degli studenti umbri iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto e per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale. Le borse sono erogate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Saranno ammessi al beneficio gli studenti appartenenti a famiglie con un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 10.140,00 euro.

Le domande vanno presentate al Comune di residenza dell’alunno e compilate su un apposito modello reperibile all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/it/news/borse-di-studio-ministero-dellistruzione-e-del-merito-a-s-2024-2025 .

Il Comune di Marsciano invita, quindi, i soggetti interessati a presentare la domanda di ammissione al contributo, specificando che alla domanda va allegata copia di una attestazione Isee in corso di validità e copia di un documento dello studente con anche il codice fiscale. La domanda può essere inviata con una delle seguenti modalità:

tramite pec all’indirizzo: comune.marsciano@postacert.umbria.it

consegna a mano presso l’ufficio protocollo in Municipio.

I seguenti recapiti sono a disposizione per qualunque informazione o necessità relativa alla compilazione della domanda: 0758747248/249 – istruzione@comune.marsciano.pg.it.

Alla scadenza i Comuni procederanno con la fase istruttoria sulle domande pervenute, comunicando successivamente alla Regione Umbria il numero delle richieste accolte sulla base della corrispondenza ai criteri stabiliti. Successivamente il Ministero dell’Istruzione e del Merito provvederà direttamente ad erogare le borse di studio.