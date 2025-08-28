Blitz dei Carabinieri nelle aree boschive di Piediluco: smantellati bivacchi

Nella prima mattinata di mercoledì, i Carabinieri della Compagnia di Terni, in collaborazione con personale del Nucleo Carabinieri Forestale di Terni e del Nucleo Cinofili di Roma – Santa Maria di Galeria, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio, teso a contrastare il fenomeno della detenzione e spaccio delle sostanze stupefacenti nell’agro del Comune di Terni e, precisamente, in loc. Mazzelvetta e Valleprata, che erano state segnalate come luogo di spaccio di stupefacenti posto in essere da cittadini extracomunitari che, proprio per eludere i controlli delle FF.OO., hanno orientato i propri “clienti” lontano dalle zone urbane.

Il servizio, pur non avendo conseguito risultati operativi di rilievo, non essendo stati rintracciati soggetti sospetti, ha comunque consentito di individuare alcuni “bivacchi” organizzati con tende da campeggio e batterie per auto utilizzate per l’alimentazione elettrica, materiale che è stato raccolto, per il successivo smaltimento, dall’A.S.M. di Terni.

L’attività sarà ripetuta nelle prossime settimane anche per rinsaldare la percezione di sicurezza nella popolazione, di cui si rimarca l’importanza delle segnalazioni, sempre più frequenti, su presunte attività illecite anche in aree periferiche del capoluogo.