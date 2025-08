Blitz a Miranda: sequestrati droga e coltelli

Nella prima mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Terni e del Gruppo Forestale di Terni hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio, teso a contrastare il fenomeno della detenzione e spaccio delle sostanze stupefacenti nell’agro del capoluogo e, precisamente, nella Frazione di Miranda, dove era stata segnalata la presenza di soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti.

Nel corso dell’attività, pur non essendo stati rintracciate persone sospette, i militari hanno recuperato e posto in sequestro 73 grammi di hashish e 24 di cocaina, questi ultimi già suddivisi in dosi, rinvenendo inoltre vari armi bianche, tra cui coltelli, mannaie ed un’ascia nonché una pistola a salve, perfetta replica di un’arma reale, priva del tappo rosso. Il restante materiale trovato, utile a formare i consueti “bivacchi” di fortuna, è stato raccolto, per il successivo smaltimento, dall’A.S.M. di Terni.

Servizi di questa portata saranno ripetuti nelle prossime settimane per contrastare il fenomeno dello spaccio nelle aree boschive periferiche di Terni e di altre località della Provincia.