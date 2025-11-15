Bitumature al via da lunedì: lavori a Ponte San Giovanni e sulla Olmo-Valle

Partiranno lunedì due significativi interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria cittadina. Le lavorazioni, particolarmente attese dai residenti, interesseranno due aree distinte del territorio comunale.
Il primo cantiere sarà a Ponte San Giovanni, dove prosegue il percorso di riqualificazione delle principali arterie stradali del quartiere. Lunedì inizieranno le operazioni di bitumatura in via Ponte Vecchio, via Fiorita e via della Spiga, strade che da tempo necessitavano di un intervento strutturale, anche a seguito dei lavori eseguiti da Umbra Acque.
“Grazie al coordinamento tra Comune di Perugia e Umbra Acque – dichiara l’Assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini – si andrà a restituire decoro e piena funzionalità a un’arteria viaria particolarmente importante per la mobilità locale.”
Il secondo intervento – contnua l’Assessore Zuccherini – interesserà invece strada Olmo-Valle, al confine del territorio comunale. Anche in questo caso, si tratta di un intervento molto atteso: a partire da lunedì verrà riqualificata la parte iniziale del tracciato, oggi tra i tratti più deteriorati della zona.
“L’Amministrazione comunale- comunica l’Assessore Zuccherini – garantirà, come di consueto, un’informazione puntuale sull’avanzamento dei lavori e sul calendario degli ulteriori interventi già programmati nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, nell’ambito del più ampio piano di manutenzione stradale attualmente in corso”.