Bitumature al via da lunedì: lavori a Ponte San Giovanni e sulla Olmo-Valle

48
 

Partiranno lunedì due significativi interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria cittadina. Le lavorazioni, particolarmente attese dai residenti, interesseranno due aree distinte del territorio comunale.
Il primo cantiere sarà a Ponte San Giovanni, dove prosegue il percorso di riqualificazione delle principali arterie stradali del quartiere. Lunedì inizieranno le operazioni di bitumatura in via Ponte Vecchio, via Fiorita e via della Spiga, strade che da tempo necessitavano di un intervento strutturale, anche a seguito dei lavori eseguiti da Umbra Acque.
“Grazie al coordinamento tra Comune di Perugia e Umbra Acque – dichiara l’Assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini – si andrà a restituire decoro e piena funzionalità a un’arteria viaria particolarmente importante per la mobilità locale.”
Il secondo intervento – contnua l’Assessore Zuccherini – interesserà invece strada Olmo-Valle, al confine del territorio comunale. Anche in questo caso, si tratta di un intervento molto atteso: a partire da lunedì verrà riqualificata la parte iniziale del tracciato, oggi tra i tratti più deteriorati della zona.
“L’Amministrazione comunale-  comunica l’Assessore Zuccherini – garantirà, come di consueto, un’informazione puntuale sull’avanzamento dei lavori e sul calendario degli ulteriori interventi già programmati nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, nell’ambito del più ampio piano di manutenzione stradale attualmente in corso”.
         

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE