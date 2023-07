‘Bimbincammino’ tra teatro e natura con ‘Sagrantino wine & performance’

Attività di trekking con performance sulle fiabe alla scoperta di una fattoria, dei suoi animali e di racconti legati alla natura e al territorio, inoltre, giochi e attività sensoriali.È questa la divertente proposta, per sabato 22 luglio alla Fattoria La Redola Verde in frazione Turrita, a Montefalco, con l’iniziativa ‘Bimbincammino’, nuovo appuntamento dedicato alle famiglie nell’ambito di ‘Sagrantino wine & performance’, cartellone che abbina eventi culturali a degustazioni di vini del territorio e percorsi enogastronomici.ùA partire dalle 18, l’attrice Loretta Bonamente accompagnerà i bambini dai 5 ai 12 anni durante la visita in fattoria con racconti di fiabe cui seguirà una merenda di tipicità di propria produzione. Anche gli adulti potranno partecipare alla visita in fattoria e degustare invece prodotti tipici in abbinamento a un calice di vino del territorio. Poi, tutti insieme, grandi e piccini, saranno protagonisti di un itinerario di trekking nella natura con performance teatrale, tra fiabe, antiche querce e sentieri. Il costo è di 15 euro per gli adulti, mentre per i bambini la partecipazione è gratuita. Necessaria la prenotazione: https://forms.gle/wWzij2de2rMWapyU6.Per informazioni: info@stradadelsagrantino.it Sagrantino wine & performance è organizzato nell’ambito del progetto ‘All-around wine & performance sulla Strada del Sagrantino’, realizzato con il sostegno dei Fondi POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 e Piano sviluppo e coesione FSC (D.L.n.34/2019) – Avviso pubblico per partecipazione Progetto Spettacoli dal Vivo – Anno 2022.