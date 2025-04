Betti (Pd): “Perugia-Chiusi corridoio strategico”

Mozione in Consiglio per avviare il percorso

L’incontro strategico sui trasporti e le infrastrutture avvenuto a febbraio tra i sindaci della Val Nestore e le istituzioni (presenti gli Assessori regionali Francesco De Rebotti e Simona Meloni, insieme all’assessore comunale di Perugia, Pierluigi Vossi e al consigliere regionale Cristian Betti) per scongiurare l’isolamento delle aree interne umbre aveva già posto le basi per la mozione di cui si discuterà nella prossima Assemblea legislativa, fissata per giovedì 10 aprile.

Presentata da Cristian Betti (PD), in buona sostanza chiede la “realizzazione del Corridoio Strategico Chiusi-Perugia e connessioni infrastrutturali a servizio delle aree interne umbro-toscane”, un’urgenza per i comuni di Unione dei Comuni del Trasimeno, dell’Area Interna Orvietana e dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, in primis, ma che andrà a beneficio di tutta l’Umbria, in quanto collegherebbe la nostra regione allo snodo autostradale e ferroviario di Chiusi. Sono 37 i comuni umbri direttamente interessati, mentre 40, tra comuni umbri e toscani, assieme alle Camere di Commercio di Umbria e Siena-Arezzo, istituti bancari e associazioni di categoria, hanno dato vita alla s.c.a.r.l. “Patto VATO”, strumento interregionale operativo per la definizione e realizzazione di un piano condiviso di connessione infrastrutturale.

Un corridoio su gomma è già previsto nei documenti strategici regionali e nazionali con investimenti potenzialmente dedicabili (la Provincia di Perugia ha recentemente finanziato l’aggiornamento della progettazione preliminare per l’ammodernamento della S.P. 309 “Moianese”) e la revisione del Piano di mobilità comprensoriale presentato dall’Unione dei Comuni del Trasimeno mira ad una razionalizzazione sostenibile della spesa pubblica, integrando anche il trasporto scolastico, senza comportare aumenti strutturali per la Regione.

Alla Giunta regionale si chiederà di confermare il riconoscimento della direttrice Chiusi–Perugia come corridoio infrastrutturale strategico per l’Umbria e per la connessione con i territori limitrofi della Toscana, promuovendo, di concerto con Anas, la presa in carico dell’intervento di ammodernamento della Moianese e stabilizzando il Piano di Mobilità Comprensoriale del Trasimeno all’interno del Piano Regionale dei Trasporti. “Inoltre, vista la crucialità di quest’opera – ha puntualizzato Betti – il governo regionale dovrà difendere con forza nelle sedi nazionali la visione strategica di un’infrastruttura condivisa che comprenda i territori delle aree interne, garantendo il diritto alla mobilità e allo sviluppo anche alle comunità più periferiche”.