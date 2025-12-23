Befana 2026 a Perugia: una giornata di festa, inclusione e solidarietà nel cuore della città

Perugia si prepara a celebrare la Befana 2026 con una giornata ricca di appuntamenti che il 6 gennaio animeranno il centro storico all’insegna della tradizione, della solidarietà e dell’inclusione.

Il programma degli eventi è stato presentato oggi (23 dicembre) nel corso di una conferenza stampa a Palazzo dei Priori.

All’incontro hanno partecipato il vicesindaco Marco Pierini, l’assessore a turismo e città storica Fabrizio Croce, la comandante della Polizia Locale Nicoletta Caponi, la direttrice del Museo del Cioccolato Perugina Cristina Mencaroni, Marco Ballerani per il Circolo Dipendenti Perugina, Isabella Maggi per il CAMEP, Fabiola Filippa, funzionario direttivo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Oriano Anastasi presidente dell’associazione Pennetti Pennella, Stefano Beccafichi dell’associazione Il Carro, Stefano Mori e Fabrizio Corsini del Moto Club ENTROPHYMOTORBIKE, Claudia Maggiurana, presidente dell’associazione Vivo a Colori, e Giacinto Ercoli in rappresentanza di CDP Ducati Perugia.

***

Il programma della giornata

La giornata si aprirà alle ore 9.30 in piazza IV Novembre con la partenza della 29ª edizione della Motobefana, promossa dal Moto Club ENTROPHYMOTORBIKE in collaborazione con Moto S.O.S. – Protezione Civile.

Il motoincontro, aperto a tutti i motociclisti, ha una finalità benefica e quest’anno sosterrà l’associazione Vivo a Colori, grazie ai doni raccolti dai partecipanti.

Ad aprire la Motobefana sarà un sidecar che trasporterà la Befana e i suoi doni, un prototipo realizzato da CDP Ducati Perugia su base Ducati DesertX Rally.

Il mezzo rappresenta un forte messaggio di inclusione e solidarietà: è stato progettato grazie alla collaborazione tra Rumors Officina di Lodi, GIVI, Insta360 e le Officine Ortopediche Maria Adelaide, che hanno realizzato uno speciale seggiolino capace di garantire sicurezza e comfort.

Questo sidecar ha permesso a Davide, un bambino affetto da una grave malattia, di affrontare in sicurezza la Transitalia Marathon, manifestazione motociclistica internazionale che lo scorso settembre ha attraversato anche l’Umbria, insieme a Simone Zignoli, volto noto del programma Le Iene.

Un lavoro di squadra che ha trasformato un progetto tecnico in una straordinaria esperienza di sport, inclusione e condivisione, oggi simbolicamente riproposta nel cuore di Perugia.

Alle ore 11.30 è previsto l’arrivo in piazza IV Novembre della Befana del Vigile Urbano, giunta alla 25ª edizione e organizzata dal CAMEP – Club Auto e Moto d’Epoca Perugino in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale.

La carovana di auto e moto d’epoca offrirà uno dei momenti più suggestivi della mattinata, rafforzando il legame tra tradizione, passione motoristica e solidarietà.

Alle ore 12.00, nella Sala della Vaccara, si terrà il saluto delle autorità e la consegna di un assegno da 1.000 euro al Corpo di Polizia Locale, destinato a una borsa di studio intitolata alla vice comandante Antonella Vitali, rivolta alle scuole primarie del Comune di Perugia.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.30, piazza IV Novembre ospiterà l’animazione curata dal Comando dei Vigili del Fuoco, con la collaborazione dell’associazione Il Carro e il coinvolgimento di Pennetti Pennella.

Il momento più atteso è previsto intorno alle ore 17.00, con la tradizionale e spettacolare discesa della Befana dal campanile del Duomo, che sorvolerà la Fontana Maggiore per atterrare in piazza.

Al termine della discesa, intorno alle ore 17.45, avrà luogo la distribuzione delle calze della Befana, resa possibile grazie al contributo di Perugina Nestlé e PAC2000, che metterà a disposizione 1.000 calze per i bambini.

I ticket per il ritiro delle calze potranno essere ritirati nei giorni 3, 4 e 5 gennaio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Madonna Alta.

La consegna delle calze avverrà il 6 gennaio, al termine dell’evento in piazza, presso il Teatro Pavone.

Anche il Comitato Regionale UISP Umbria, pur non presente alla conferenza stampa, ha confermato il proprio impegno solidale annunciando una donazione alla Fondazione La Città del Sole – Onlus, realtà attiva da oltre venticinque anni nel campo della salute mentale e dell’inclusione sociale.

***

Dichiarazioni

Marco Pierini, vicesindaco di Perugia, e Fabrizio Croce, assessore al centro storico, hanno sottolineato come la Befana perugina sia un evento che unisce spettacolo, inclusione e solidarietà:

«Il programma del 6 gennaio si sviluppa dalla mattina alla sera e ha come fulcro piazza IV Novembre, che quest’anno sarà particolarmente aperta e accogliente. Abbiamo scelto di collocare l’albero di Natale in piazza della Repubblica proprio per consentire lo svolgimento armonico di tutti gli eventi. Ringraziamo le tante associazioni e i volontari che rendono possibile questa giornata, così come la Perugina e il Circolo Dipendenti Perugina che, anche quest’anno, contribuiranno all’assemblaggio delle calze, distribuite nel foyer del Teatro Pavone».

Fabrizio Corsini, Moto Club ENTROPHYMOTORBIKE:

«La Motobefana è arrivata alla 29ª edizione e ogni anno sceglie un’associazione diversa a cui destinare il proprio sostegno. Quest’anno abbiamo deciso di aiutare Vivo a Colori. È un raduno di motociclisti che nasce con l’obiettivo di portare una giornata di allegria e felicità, unendo passione e solidarietà».

Claudia Maggiurana, presidente dell’associazione Vivo a Colori:

«La nostra associazione sostiene soprattutto famiglie e donne colpite da tumore al seno, un’esperienza che ho vissuto personalmente nel 2021. Nel tempo abbiamo ampliato il nostro impegno anche ad altri ambiti del sociale. La donazione che riceveremo sarà destinata all’acquisto di una rocchettatrice, uno strumento che potrà aiutare concretamente molte donne».

Fabiola Filippa, funzionario direttivo dei Vigili del Fuoco:

«Per un giorno i Vigili del Fuoco vestiranno un ruolo diverso, passando dal soccorso al regalare sorrisi ai bambini. Dalle 16.30 inizierà l’animazione con l’associazione Il Carro, poi la Befana scenderà dal campanile della basilica sorvolando la Fontana Maggiore per atterrare in piazza IV Novembre. Le calze, offerte dalla Perugina, potranno essere ritirate grazie ai ticket distribuiti nei giorni precedenti presso il nostro comando».

Nicoletta Caponi, comandante della Polizia Locale:

«La Befana del Vigile è una tradizione a cui siamo molto legati. Da anni l’abbiamo associata a una borsa di studio rivolta agli alunni delle scuole primarie, nell’ambito dei progetti di educazione stradale. Quest’anno la borsa è intitolata anche alla vice comandante Antonella Vitali, recentemente scomparsa. Ringraziamo il CAMEP per il sostegno che ci permetterà di continuare a investire in iniziative educative per i più piccoli».

Marco Ballerani, Circolo Dipendenti Perugina, e Cristina Mencaroni, direttrice del Museo del Cioccolato Perugina, hanno infine ribadito il forte legame con la città e il sostegno a una manifestazione che da sempre contribuisce a rendere Perugia una vera città del cioccolato, vicina alle famiglie e ai bambini.