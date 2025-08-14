Battaglia a colpi di social: è scontro sul verde di San Sisto

Da un post su Facebook ad una polemica che non accenna a placarsi

In principio fu un post su un gruppo Facebook di una cittadina di San Sisto in cui esprime sdegno, senza tuttavia ricorrere a toni particolarmente aggressivi, per la (non) manutenzione del parco Arcadia con tanto di foto a prova di un’area verde che sta diventando sempre più una giungla selvatica. Ciò che viene messo in evidenza è che l’area in occasione delle elezioni comunali veniva mostrata ai tanti ospiti accorsi per sostenere il sindaco Vittoria Ferdinandi come ordinata e pulita.

E’ giusto sottolineare che la gestione e manutenzione delle aree verdi comunali non è semplice.

Ad ogni modo dal post, ripreso dal Corriere dell’Umbria, è nata una vera e propria battaglia social che non accenna a placarsi ricorrendo talvolta a toni aggressivi che non servono a niente se non a fomentare malcontento e rabbia.

Anche il mondo politico è intervenuto: da un lato il consigliere di Anima Perugia Riccardo Vescovi e dall’altro Perugia Civica che ha annunciato la presentazione di un’interrogazione e anche Fdi con il consigliere di zona Nicola Volpi.

Più che di un incontro di wrestling il nostro paese ha semplicemente bisogno di unità.

Martina Braganti