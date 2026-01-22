Bastia Umbra: sorpreso in macchina con materiale esplodente, 29enne denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno denunciato in stato di libertà un 29enne, originario di Foligno e residente a Bastia Umbra, ritenuto responsabile di detenzione illegale di materiale esplodente.

Il giovane, che si trovava a bordo di un’autovettura, è stato fermato durante un normale controllo alla circolazione stradale e, siccome si è mostrato da subito particolarmente nervoso ed agitato, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare.

All’esito delle operazioni di ricerca, i militari hanno rinvenuto cinque mortai pirotecnici di fabbricazione artigianale, classificati a tutti gli effetti come materiale esplodente. Si presume che il materiale, estremamente pericoloso se maneggiato impropriamente, fosse destinato all’utilizzo durante una festa privata.

Dopo il ritrovamento, è stata effettuata una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del ragazzo, con esito negativo.

Il 29enne, in forza degli elementi indiziari raccolti a suo carico, per l’ipotesi delittuosa anzidetta, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia.

Tutto il materiale esplodente è stato posto sotto sequestro e destinato alla successiva distruzione, nel rispetto delle rigorose normative vigenti, operazione che è stata condotta dai militari artificieri – antisabotaggio del Reparto Operativo Carabinieri di Perugia, quale unico team specializzato presente e preposto ad effettuare interventi del genere nel particolare settore, sull’intero territorio regionale.

L’operazione rientra nel quadro dei servizi di controllo e prevenzione dei reati che l’Arma dei Carabinieri intensifica per garantire la sicurezza sul territorio, la cui costante presenza è cruciale per intercettare e disattivare situazioni di potenziale pericolo per la cittadinanza.