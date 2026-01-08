Bastia Umbra: sorpreso con la droga in macchina, 23enne albanese arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra, hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne, di origini albanesi, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, i militari – nell’ambito dei consueti servizi predisposti al fine di prevenire e contrastare i reati in materia di stupefacenti – hanno fermato il giovane alla guida di un’autovettura, risultata poi essere a noleggio.

L’atteggiamento nervoso del conducente ha insospettito i Carabinieri, che hanno quindi proceduto a una perquisizione personale e veicolare.

L’operazione ha permesso di rinvenire nella disponibilità del giovane circa 5 g di cocaina, già suddivisa in 7 dosi pronte per essere immesse sul mercato locale, nonché 250 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Sulla base dei gravi indizi colpevolezza raccolti a suo carico, il 23enne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa del rito direttissimo.

Il Giudice del Tribunale di Perugia, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG.

Tutto il materiale stupefacente è stato sequestrato.