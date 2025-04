Bastia Umbra, inaugurata la sala Marcella Bravetti della Camera del lavoro

“Da sempre al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori e da sempre insieme alle donne per conquistare e tutelare i loro diritti”. Recita così la targa dedicata a Marcella Bravetti (1938-2020), “operaia, sindacalista, femminista”, protagonista, a partire dall’autunno caldo, delle principali lotte sindacali della storia del movimento operaio nella provincia di Perugia, a cui è stata intitolata l’aula didattica formativa della Camera del lavoro di Bastia Umbra

La cerimonia di inaugurazione si è tenuta terrà sabato 5 aprile e vi sono intervenuti Teresa Spoletini, segretaria della Lega Spi Cgil Assisi Bastia, Rossella Casciarri, coordinatrice provinciale Donne Spi-Cgil Perugia, Amedeo Zupi, storico Spi-Cgil, e Simone Pampanelli, segretario generale della Camera del lavoro di Perugia. Presente Patrizia Bravetti, nipote di Marcella. L’iniziativa è stata promossa da Cgil e Spi provinciali di Perugia, unitamente al Coordinamento donne Lega Spi Assisi Bastia Bettona Cannara Valfabbrica.

“È stata una partecipata, emozionante e intensa inaugurazione – hanno commentato da Cgil e Spi –. Il pensiero e la figura di Marcella Bravetti sono di grande attualità e rappresentano un esempio da seguire. La sua storia sindacale, insieme quella di tante compagne, parte dalle lotte di fabbrica per arrivare alle rivendicazioni per i diritti sociali e la liberazione della donna”. “Ricordo con commozione – aggiunge il segretario generale dello Spi Cgil di Perugia, Fabrizio Fratini – il primo incontro con la compagna Marcella e, in particolare, la sua capacità di coinvolgere e di lottare per la collettività”.