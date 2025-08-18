Bastia Umbra: colto da malore invade le rotaie del passaggio a livello. Salvato dai Carabinieri

È successo nei giorni scorsi nella frazione Ospedalicchio di Bastia Umbra, dove un uomo di 74 anni ha rischiato di essere travolto da un treno in corsa a seguito di un malore.

Infatti, mentre si trovava a bordo della sua auto in prossimità del passaggio a livello chiuso, l’uomo ha accusato un malore ed ha inconsciamente avviato il veicolo che ha divelto le sbarre che in quel momento erano abbassate in attesa del transito del treno. Non solo, in cerca di aiuto ha attraversato i binari, rimanendo bloccato col mezzo tra le rotaie e le sbarre posizionate dal lato opposto.

I militari dell’Arma, che si trovavano in zona nel corso di un normale servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno notato delle persone all’esterno delle autovetture e si sono precipitati immediatamente sul posto, riuscendo a riprendere il controllo della macchina e a posizionarla in sicurezza, mettendo al sicuro il conducente.

E ancora, l’immediato allarme diramato dagli operanti tramite 112 ha poi consentito di interrompere il traffico ferroviario sulla linea interessata dall’incidente, impedendo il transito del convoglio.

Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato l’anziano in Ospedale ad Assisi per le cure del caso, fuori pericolo di vita.