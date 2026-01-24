Bastia Umbra: 19enne sorpreso con oltre 40 grammi di droga, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno arrestato, in flagranza di reato, un 19enne di origini albanesi, in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’attività, che si colloca nell’ambito di un’intensificazione dei controlli volti a contrastare il fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ha avuto inizio a seguito di un controllo del giovane, fermato alla guida di una macchina a noleggio.

Nel corso delle conseguenti verifiche i militari hanno notato un certo nervosismo da parte del predetto, tanto da insospettirli e indurli ad effettuare una perquisizione personale e veicolare.

L’intuizione dei Carabinieri ha consentito di rinvenire indosso al ragazzo due dosi di sostanza stupefacente, risultata essere cocaina, oltre alla somma di denaro contante pari a 1.000 euro, ritenuta verosimilmente costituire il provento dell’attività illecita di spaccio.

L’operato dei Carabinieri è proseguito con una perquisizione domiciliare presso un affittacamere del territorio di Assisi, dove il ragazzo alloggiava. L’accurata ricerca condotta dai militari ha portato al ritrovamento e sequestro di un quantitativo più significativo di droga: 40 g di cocaina e circa 2 g di hashish. Inoltre, sono stati sequestrati ulteriori 1.700 euro in contanti e tutto il materiale necessario per taglio e confezionamento delle dosi, confermando l’ipotesi di una ben organizzata attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, il 19enne, in ragione di tali gravi elementi probatori a suo carico, è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto temporaneamente presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In sede di celebrazione del conseguente rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Perugia, nel convalidare il provvedimento restrittivo, ha disposto la misura del divieto di dimora in Umbria.

L’efficace e tempestiva azione dei Carabinieri, frutto di una costante e attenta attività di controllo del territorio, sottolinea, ancora una volta, l’impegno dell’Arma nel garantire la sicurezza pubblica e contrastare efficacemente ogni forma di illegalità, tutelando in particolare modo le fasce più vulnerabili della popolazione.