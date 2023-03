Basilica San Francesco si illuminerà di blu

Per celebrare la Giornata Mondiale consapevolezza Autismo

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, la facciata della chiesa superiore della Basilica di San Francesco in Assisi si illuminerà di blu da domani 30 marzo al 2 aprile, aderendo così alla campagna mondiale di sensibilizzazione “Light It Up Blue 2023“.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Umbria Onlus che ha per oggetto la promozione e l’educazione della cittadinanza alla consapevolezza e alla conoscenza dell’autismo.