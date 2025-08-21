Bambina trova un gattino abbandonato e lo porta alla Polizia

Il giorno dopo convince i genitori ad adottarlo e ne ottiene l’affidamento

La Polizia di Stato di Foligno si è resa protagonista di una storia a lieto fine. Si tratta della particolare vicenda che, due giorni fa, si è verificata durante un posto di controllo in viale Roma, quando gli Agenti sono stati avvicinati da una bambina, accompagnata dai propri genitori, con in braccio un gattino abbandonato, che aveva trovato poco prima in strada.

La bimba, avendo accettato a malincuore di non poterlo tenere con sé, ha comunque pensato di metterlo al sicuro e lo ha quindi affidato ai poliziotti affinché ne avessero cura.

A quel punto, gli operatori hanno attivato le procedure normativamente stabilite ai fini dell’affidamento dell’animale abbandonato, il quale però – nelle more – era stato temporaneamente preso in consegna da una poliziotta amante degli animali.

Il giorno dopo, in maniera del tutto inaspettata, la bimba si è però ripresentata presso il Commissariato di Foligno, dove i suoi genitori hanno spiegato agli Agenti che, viste le forti insistenze della figlia, avevano deciso di adottare l’animale.

Il gattino, in buone condizioni, è stato quindi ripreso in custodia dalla bambina, la quale, felice per il modo in cui si era conclusa la vicenda, stamane ha voluto consegnare ai poliziotti un disegno da lei realizzato per ringraziarli.