Azienda Ospedaliera: la Dr.ssa Troiani nominata Direttrice del Dipartimento Materno Infantile

Perugia, 16 ottobre 2025 – L’Azienda Ospedaliera di Perugia ha conferito l’incarico di Direttrice del Dipartimento Materno Infantile alla dr.ssa Stefania Troiani, professionista di comprovata esperienza e competenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale. La nomina è stata formalizzata con l’assenso del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia.

La dottoressa Troiani, dal 2017 direttrice della Struttura Complessa di Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, assume oggi un ruolo di grande responsabilità che negli ultimi anni è stato ricoperto dal dr. Maurizio Caniglia, in quiescenza da settembre scorso, al quale va il ringraziamento dell’Azienda per il prezioso lavoro svolto.

Il Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliera perugina si articola nelle seguenti Strutture Complesse: Ostetricia e Ginecologia, diretta dal dr. Saverio Arena; Clinica Ostetrica e Ginecologica, diretta dal prof. Sandro Gerli; Chirurgia Pediatrica, diretta dal dr. Marco Prestipino; Clinica Pediatrica, diretta dal prof. Alberto Verrotti; Oncoematologia Pediatrica, diretta dal facente funzioni dr. Francesco Arcioni; Genetica Medica e Malattie Rare, struttura semplice, diretta dal dr. Paolo Prontera, e Terapia Intensiva Neonatale, diretta dalla stessa dr.ssa Troiani

“Alla dr.ssa Troiani vanno i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova sfida professionale – sottolinea Antonio D’Urso, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia – da parte della Direzione e dell’Azienda tutta. Siamo certi che la sua consolidata esperienza, la sua competenza riconosciuta a livello nazionale e la sua profonda conoscenza delle dinamiche del nostro Dipartimento Materno Infantile sapranno garantire continuità e ulteriore sviluppo a un’area assistenziale strategica per il nostro territorio regionale. La dr.ssa Troiani rappresenta un punto di riferimento per l’eccellenza clinica e assistenziale in ambito neonatologico e siamo convinti che saprà guidare con autorevolezza e visione un team di professionisti di altissimo livello”.

“Le mie più sentite congratulazioni alla dr.ssa Stefania Troiani per questo prestigioso incarico – dichiara Stefania Proietti, Presidente della Regione Umbria – una nomina di grande valore per la nostra sanità regionale. Il Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliera di Perugia rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l’Umbria e la dr.ssa Troiani, con la sua riconosciuta competenza e la sua lunga esperienza, saprà certamente garantire la migliore presa in carico della popolazione neonatale e pediatrica. Investire sulla salute dei nostri bambini e delle loro famiglie significa investire sul futuro della nostra regione. Siamo certi che sotto la sua guida il Dipartimento continuerà a offrire servizi di altissima qualità e a rappresentare un’eccellenza sanitaria per tutto il territorio umbro”.

Il profilo della Dr.ssa Stefania Troiani

Nata nel 1972, laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Perugia e specializzata in Pediatra nella stessa università con il massimo dei voti, la dr.ssa Troiani vanta una lunga e prestigiosa carriera clinico-assistenziale in ambito neonatologico, con particolare esperienza nella cardiologia neonatale e pediatrica che ha acquisito in lunghi periodi di sevizio presso il dipartimento di Cardiochirurgia pediatrica, dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma e presso il Centro di Ecocardiografia fetale del Brompton Hospital di Londra.

Durante la sua carriera ha conseguito diversi Master di II livello tra cui Master in Cardiologia Pediatrica presso l’Università La Sapienza di Roma, Master di Terapia Intensiva Pediatrica presso l’Ospedale Gemelli di Roma, Master di formazione manageriale per dirigenti di Struttura Complessa Regione Umbra. Il suo curriculum vanta inoltre numerosi interventi nazionali e internazionali e numerose pubblicazioni scientifiche. Da anni docente presso l’Università di Perugia del corso di Laurea triennale in Ostetricia.

Attualmente riveste ruoli di prestigio scientifico, quali membro nazionale del direttivo della SIN – Società Italiana di Neonatologia e membro nazionale senior, tra i dieci italiani, dei formatori di Rianimazione Neonatale.

Dal 2017 è direttrice della struttura complessa di Terapia Intensiva Neonatale e dello STEN – Servizio Trasporto Emergenza Neonatale che garantisce la presa in carico di tutti i neonati critici della regione Umbria.

La dottoressa Troiani, durante la sua carriera clinica, ha promosso e attuato, insieme ai suoi collaboratori, progetti innovativi come la creazione della TIN allargata, una tra le poche a livello nazionale, con presa in carico di pazienti critici da zero a due anni; la formazione di un team per le cure palliative pediatriche e la realizzazione della family centered care con promozione continua della kangooro mother care e della musicoterapia sempre convinta dell’importanza della multidisciplinarietà nella cura dei neonati e bambini.