Azienda ospedaliera di Terni: prolungato l’incarico di Andrea Casciari come direttore generale

(Aun) – Perugia 11 set. 025 – La giunta regionale dell’Umbria, d’intesa con il Magnifico rettore dell’Università degli Studi di Perugia, ha approvato oggi la delibera con cui prolunga l’incarico di Andrea Casciari quale direttore generale dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni.
L’incarico avrà la durata di 2 anni.
La scelta di Casciari garantisce continuità gestionale in una fase strategica per l’ospedale ternano, chiamato a consolidare il proprio ruolo di polo sanitario di rilievo regionale e nazionale, anche in sinergia con l’Università di Perugia.
L’amministrazione regionale augura al direttore Casciari buon lavoro, con l’auspicio che l’esperienza maturata possa tradursi in ulteriori risultati a beneficio della qualità delle cure, dell’innovazione dei servizi e della vicinanza ai cittadini.