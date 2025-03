Azienda ospedaliera di Perugia: mancato accordo sull’appalto servizi di collegamento

Filcams e Filt Cgil: “L’aggiudicatario del servizio non ha applicato la clausola sociale prevista per i dipendenti”

Si è concluso con un mancato accordo l’incontro che si è tenuto venerdì 28 febbraio tra le organizzazioni sindacali Filcams e Filt Cgil Umbria, il Consorzio Multiprogetti di Roma e la Cooperativa Meridio in relazione all’estensione dell’appalto per il servizio di trasporto medicinali ed emoderivati all’interno dell’Azienda ospedaliera di Perugia. “Il Consorzio, in qualità di aggiudicatario del servizio – spiegano Filcams e Filt Cgil Umbria –, non ha applicato la clausola sociale prevista per i dipendenti coinvolti nel cambio di appalto, rifiutando altresì di riconoscere il premio presenza, un beneficio previsto da un accordo di secondo livello, finalizzato a incentivare la presenza sul posto di lavoro. Durante un precedente incontro con le organizzazioni sindacali, la stazione appaltante aveva garantito che la clausola sociale sarebbe stata applicata, assicurando il passaggio di tutti i lavoratori alle stesse condizioni retributive e normative di provenienza. Tuttavia, questo impegno non è stato rispettato e di conseguenza abbiamo sottoscritto un ‘mancato accordo’, riservandoci di intraprendere tutte le azioni necessarie per tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nel servizio. Continueremo a vigilare – concludono i sindacati – affinché vengano rispettati i diritti dei lavoratori e garantita la continuità occupazionale oltre che l’applicazione delle condizioni contrattuali previste, anche con l’auspicabile impegno della committenza”.