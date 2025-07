Avviso per la selezione di progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti

Le domande devono pervenire al Comune di Marsciano, capofila della Zona sociale n. 4 dell’Umbria, entro il 6 settembre 2025

Il Comune di Marsciano, capofila della Zona sociale n. 4 dell’Umbria, ha pubblicato un avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti volti a coadiuvare la famiglia nel lavoro di assistenza con l’obiettivo di ridurre il numero di inserimenti in strutture residenziali. L’avviso è a valere sui fondi del Nuovo Piano Regionale Integrato per Non Autosufficienza (PRINA). È prevista l’erogazione di un contributo massimo di € 3.000,00 a rimborso dei costi sostenuti dall’anziano per un assistente familiare regolarmente contrattualizzato, con una durata del rapporto di lavoro di almeno 12 mesi.

Le domande, contenenti la proposta progettuale di domiciliarità e la relativa richiesta di contributo, devono pervenire entro le ore 13.00 del 6 settembre 2025. Il modulo di domanda, unitamente al testo completo dell’avviso con tutte le informazioni su requisiti di accesso e modalità di erogazione del contributo è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Marsciano all’indirizzo: https://www.comune.marsciano.pg.it/it/news/avviso-pubblico-di-selezione-per-la-realizzazione-di-progetti-di-domiciliarita-per-anziani-non-autosufficienti-e-per-la-riduzione-della-residenzialita-finanziato-dal-nuovo-piano-regionale-integrato-per-non-autosufficienza-prina

Presentazione della domanda

La domanda va presentata al Comune di Marsciano con una tra le seguenti modalità:

a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Marsciano, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

con raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Marsciano Largo Garibaldi n. 1 – 06055 Marsciano (PG);

tramite posta elettronica certificata (pec) a: comune.marsciano@postacert.umbria.it.

Per chiarimenti ed informazioni è possibile inviare una email con oggetto “Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e per la riduzione della residenzialità Finanziato dal Nuovo Piano Regionale Integrato per Non Autosufficienza (PRINA)” all’indirizzo f.principi@comune.marsciano.pg.it o contattare lo 0758747238.