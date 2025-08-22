Avvicina la ex in violazione decreto avvicinamento: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Massa Martana hanno arrestato, in flagranza di reato, un 43enne italiano ritenuto responsabile della violazione del divieto di avvicinamento emesso dall’Autorità Giudiziaria nei confronti della ex compagna e dei suoi familiari.

L’uomo, infatti, nel corso della manifestazione denominata “La Notte Bianca” che si stava svolgendo in quel centro, avvicinava intenzionalmente la donna mentre si trovava al bar con altre persone, importunandole.

I militari presenti alla manifestazione, coadiuvati dal personale del NORM della Compagnia di Todi, sono immediatamente intervenuti cogliendo l’uomo in flagranza di reato. La donna aveva già presentato denuncia nei sui confronti per atti persecutori pochi giorni prima e l’Autorità Giudiziaria aveva valutato l’emissione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla vittima e ai suoi famigliari.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo, all’esito del quale l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto all’obbligo della presentazione alla P.G. .