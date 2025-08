Avigliano Umbro, tutto pronto per la Notte Bianca “Milleunanotte”

Il 9 agosto a partire dalle ore 9.30

Torna ad Avigliano Umbro sabato prossimo, 9 agosto, “Milleunanotte”, la Notte Bianca che trasforma il borgo in uno spettacolare palcoscenico a cielo aperto, tra musica, storia, magia e divertimento per tutte le età. Il tema dell’edizione 2025 è “Un viaggio nel tempo” e accompagnerà i visitatori attraverso un percorso nel tempo tra dinosauri, cavalieri e biciclette d’epoca.

A partire dalle 21,30 fino all’alba, Avigliano Umbro si trasformerà in un grande festival diffuso, tra concerti, DJ set e il travolgente schiuma party in Piazza della Comunità dalle ore 24.00. “Milleunanotte è un evento che è ormai un appuntamento fisso dell’estate umbra, capace ogni anno di sorprendere e incantare con atmosfere sempre nuove”, dice il Comune in una nota.

Si partirà dall’era giurassica con un’area dedicata ai dinosauri giganti che faranno la loro spettacolare comparsa tra le vie del borgo. Da lì, la Compagnia de Lu Grifone guiderà i partecipanti in un viaggio emozionante. Si passerà infatti per il Medioevo con battaglie tra cavalieri e per i musici di Calvi dell’Umbria, fino ad arrivare al Rinascimento, nella splendida cornice del Palazzo di Settimio Vici, all’uscita del palazzo in scena uno show di illusionismo medievale. L’itinerario continua con uno spettacolo circense e con serpenti, per poi raggiungere il Novecento, tra le risate e la simpatia dei Biciclati.

Tanti gli spettacoli musicali, quelli di danza e le performance. La Big Drum Orchestra, con 20 batteristi in concerto, in Piazza del Teatro, i Wips ripercorreranno la storia del rock. La PC Band farà ballare con la musica degli anni ’90. Dalle 23,30, lo spettacolo di danza aerea della NDA – New Dance Academy, campionesse nazionali di passo a due sul cerchio: un’esibizione sospesa a 5 metri da terra, quindi DJ Marcellino con karaoke e street food per cantare e divertirsi fino a tarda notte.

In Piazza della Comunità, show e performance della New Dance Academy, dimostrazioni di kick boxing con gli allievi del maestro Graziano Sciamia E l’Osteria del Cicchio No Stop, tra musica live e specialità locali. Poi la Sagra del Manfricolo con il rinomato tris. “Milleunanotte è molto più di un evento – afferma ancora l’amministrazione – è un viaggio, una festa, un sogno a occhi aperti, dove ogni angolo del borgo si anima di emozioni”.