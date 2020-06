Avigliano Umbro: il Comune fa il punto dopo le ‘frane’ e chiude aiuto alla Regione. Nota dell’ente a firma del Vice Sindaco Roberto Pacifici

L’amministrazione comunale di Avigliano Umbro fa il punto riguardo il nubifragio che lunedì scorso ha colpito il territorio.

Sì è trattato di un evento eccezionale mai accaduto: una “bomba d’acqua” che dai rilievi pluviometrici della Regione Umbria è stata calcolata in 190 mm/ mq in pochissimo tempo.

Con l’ausilio dell’ufficio tecnico comunale e dei tecnici della provincia di Terni è stata fatta prontamente una ricognizione dei danni subiti.

Ad Avigliano Umbro si è verificato il crollo di una parte delle mura perimetrali del centro storico , nella zona Porta Vecchia, stessa sorte per un muro di contenimento in località Pian dell’ Ara.

Notevoli i danni subiti dalle strade comunali e vicinali, così come alle attività produttive in Voc. Rena dove molte di esse sono state sommerse dall’acqua , alle quali l’amministrazione comunale esprime tutta la propria vicinanza.

Nella frazione di Sismano invece il distacco di una frana, per un fronte di circa 70 metri, ha causato l’interruzione della circolazione sulla strada provinciale 39.

Diversi anche gli smottamenti che hanno interrotto momentaneamente alcune strade tra cui quella del Palazzo, da segnalare inoltre anche danni diversi alle abitazioni di privati cittadini. Danni anche alle attività agricole.

L’amministrazione si è subito attivata insieme alla Protezione civile e la Croce Rossa con iniziative diverse e provvedimenti di “somma urgenza”, ha liberato prioritariamente le strade che avevano isolato alcune abitazioni, nella frazione di Sismano.

La provincia di Terni, per competenza territoriale, si è subito resa disponibile per rimuovere l’enorme massa di terra sulla strada provinciale 39 e si prevede che entro lunedì 15 giugno possa riprendere la circolazione.

Inoltre l’amministrazione sin dal giorno successivo l’evento ha sollecitato l’amministrazione regionale ed il servizio di Protezione Civile regionale per chiedere lo stato di emergenza ed una ricognizione dei danni causati dalla pioggia torrenziale.