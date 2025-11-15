“Avanti Tutta” con le donazioni: all’Oncologia un nuovo carrello per le terapie

Altro gesto concreto della Fondazione intitolata a Leo Cenci, stavolta con i proventi derivanti dalle iniziative legate alla Grifonissima

Ancora una donazione, ancora un successo. Fatto di gesti concreti e tanti messaggi di solidarietà confluiti tutti nei cassetti e nei ripiani di un nuovo attrezzatissimo carrello per la somministrazione delle terapie. Eccolo l’ennesimo strumento che il Dipartimento di Oncologia dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia si è visto recapitare nelle ultime ore dalla Fondazione Avanti Tutta, nel ricordo ovviamente di Leonardo Cenci che la fondò e a cui è dedicata. Una donazione frutto della generosità di tanti atleti che hanno partecipato in maggio alla scorsa edizione della Grifonissima, la gara podistica che si snoda da decenni per le vie centrali di Perugia, consentendo di raccogliere un cospicuo contributo. Al quale è stato aggiunto anche parte del ricavato della vendita della “Runner Queen”, l’opera con un’inedita Regina Elisabetta in versione sportiva che Mamo Donnari aveva messo a disposizione per una sorta di asta che ha visto l’azienda Nissan Star Car aggiudicarsi il quadro.

“La possibilità di rispondere concretamente alle necessità del reparto di oncologia medica dell’ospedale di Perugia, con le donazioni attuate nel corso dell’anno 2025, consente di evidenziare una sincera espressione di gratitudine a tutti coloro che, in virtù di una elevata sensibilità nei confronti della realtà della malattia oncologica, hanno contribuito con buoni pensieri, tempo e risorse economiche alla realizzazione delle donazioni”, hanno sottolineato con soddisfazione Sergio e Federico Cenci, papà e fratello di Leonardo, nella piccola cerimonia di consegna alla presenza di funzionari, medici e infermieri del reparto. “Un grande grazie – è stato aggiunto da Federico Cenci – va a tutti gli sportivi, che in relazione alla loro passione dello sport, sentono forte il richiamo del messaggio di mio fratello Leonardo che ha “urlato” al mondo come la passione e pratica dello sport non ha titolo di essere cancellata dalla malattia oncologica. E’ altrettanto opportuno ringraziare tutte le persone legate da rapporti di affetto con i malati, che nella loro quotidianità operano con fatica ed impegno per la cura delle loro vite, belle e significative per definizione, e mai da considerare senza speranza e bellezza a causa dello stato di malattia”.

Parole che ben si sposano con la “mission” della Fondazione Avanti Tutta di sostenere la diffusione di stili vita salutari e sostenere le attività del Dipartimento di Oncologia dell’Ospedale perugino che ha visto nel tempo l’allestimento completo della sala di aspetto del Day Ospital oncologico con la riorganizzazione della struttura e la fornitura di 50 poltrone ergonomiche progettate in modo da garantire la comodità e la privacy del malato. Parimenti, nel biennio 24-25, sono stati forniti 20 aste portaflebo, 12 poltrone per assistenza del malato in camera, una stampante e due pc portatili per il personale sanitario, 20 tavolini serviletto per la gestione dei pasti ai malati, 11 comodoni imbottiti per posizionare la persona ricoverata in posizione seduta sul letto, una barella professionale per il reparto, una televisione per la sala d’aspetto, un frigorifero, sei carrelli servitori, una scaffalatura e tre armadi. “Tutto questo – dicono dalla Fondazione – grazie alla comunità di persone che ci consente di esprimere con umiltà ed entusiasmo, l’amore per la vita, per lo sport, per la solidarietà”.



Perugia, 15 novembre 2025